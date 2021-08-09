لبنان... 3 قتلى بالرصاص والسلاح الأبيض بسبب البنزين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "النشرة" اللبنانية إن "حسين ج" و"علاء أ"، قتلا على خلفية إشكال في منطقة البداوي بمدينة طرابلس تطور لاحقا إلى محلة باب التبانة في المدينة ذاتها.

© AP Photo / Bilal Hussein

وتخلل الإشكال الذي اندلع على خلفية بيع مادة ​البنزين​ وشرائها بالسوق السوداء، ​إطلاق نار​ من سلاح فردي وإلقاء قنبلة.

ومن تم تم نقل جثامني القتيلين إلى "​المستشفى الإسلامي​" في طرابلس، والذي يشهد محيطه انتشاراً كثيفاً للجيش، بحسب المصدر ذاته.

في سياق آخر، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "م.ع" قتل في إشكال أمام محطة محروقات في بلدة بخعون ـ الضنية بشمال لبنان.

وأوضحت أن الإشكال "تطور إلى تضارب بالأيدي والسكاكين وإطلاق نار من سلاح حربي، بسبب خلاف على تعبئة الوقود".

وقالت إن الضحية لفظ أنفاسه بعد نقله إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا، فيما حضرت عناصر من القوى الأمنية إلى المكان، وأفيد لاحقا بأن مطلق النار سلم نفسه إلى مخابرات الجيش.

ويشهد لبنان شحا حادا في المحروقات، حيث يمكن أن تستمر طوابير الانتظار التي أطلق عليها اللبنانيون "طوابير الذل" أمام محطات الوقود منذ ساعات الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل.