مصر تتلقى أولى شحنات لقاح "جونسون آند جونسون" بعد ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وأصدرت وزارة الصحة المصرية صباح اليوم، بيانا قالت فيه، إنه "بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون أند جونسون" الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألفا و600 جرعة من اللقاح، في مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة".

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وأكّد البيان على "أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الشحنة التي تم استقبالها اليوم من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لـ تطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس "كورونا"، والتي يبلغ عددهم 126 مركزاً، موزعين على مستوى محافظات الجمهورية".

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة تزايدا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، حيث أظهرت بيانات وزارة الصحة عودة معدلات الإصابة بالفيروس إلى الارتفاع لتتجاوز الستين حالة يومياً، بعد تراجعها إلى ما دون الأربعين حالة يوميا في الفترة الماضية.

وبحسب بيان صادر مساء أمس، عن وزارة الصحة، فقد تم "تسجيل 65 حالة جديدة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وأوضح البيان أن "إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد حتى أمس الأحد، بلغ 284706 من بينهم 233227 حالة تم شفاؤها، و 16575 حالة وفاة".

وحذر المراقبون في مصر من موجة رابعة للوباء خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، خاصة وأن تلك الفترة ستواكبها بداية العام الدراسي.