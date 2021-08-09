القوات الإسرائيلية تعتقل 6 مواطنين من بلدة بيتا جنوب نابلس

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين، 6 مواطنين من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد اقتحامها ومداهمة عدد من المنازل.

وقال موسى حمايل نائب رئيس مجلس بيتا البلدي إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أسيد محمد معلا، زهير أحمد بني شمسة، إسلام حامد جاغوب، عبد الرحمن معالي، معتصم متعب دويكات، وحمادة عماد حمايل.

وأصيب في ساعة متأخرة من مساء أمس شاب بالرصاص المطاطي، إلى جانب 4 آخرين بقنابل الغاز بمنطقة الرأس، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على جبل صبيح في بيتا.

تشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر مايو جراء الاحتجاجات على إقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

واستشهد 7 فلسطينيين خلال هذه المواجهات كان آخرهم عماد علي محمد دويكات (38 عاما)، وأصيب واعتقل المئات.