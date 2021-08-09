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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على محافظات منطقة عسير حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيها عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ8 مساءً.
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