يوم مفتوح للتطعيم ضد فيروس كورونا في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انطلقت في تونس، الأحد، عملية تطعيم كبرى للتونسيين، تهدف إلى تطعيم مليون تونسي بلقاح كورونا في يوم واحد، حسب ما أعلنته السلطات الصحية.



وقال أنيس قلوز عضو اللجنة التونسية للتلقيح ضد كورونا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه سيتم تخصيص لقاح "أسترازينيكا" لتطعيم التونسيين الراغبين في تلقي الجرعة الأولى، مؤكدًا أن اللقاح سيكون متوفرا في 330 مركزا (موزعة على 24 محافظة)".

وجاء اليوم المفتوح بعد توفر 6 ملايين جرعة من التلقيح ضد "كوفيد-19"، متأتية من هبات دول شقيقة وصديقة، حيث دعا الرئيس التونسي إلى تنظيم هذا اليوم المفتوح للتطعيم لفائدة المواطنين والمواطنات البالغ عمرهم 40 سنة فما فوق.

وتلقت تونس في الفترة الأخيرة مساعدات طبية من عديد الدول أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت لتونس 500 ألف جرعة لقاح.

كما حلّت يوم الثلاثاء المنقضي بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان محملتان بكميات من الأكسجين وآلات تنفس اصطناعي ومكثفات أكسجين وتجهيزات للانعاش والعناية المركّزة ممنوحة من قبل دولة الإمارات العربية المتّحدة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة "كوفيد-19".

وتوجهت الرئاسة التونسية في بلاغ لها بفائق الشكر وبالغ الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تقدّمه من دعم أخوي متواصل ومدّ تضامني نبيل في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به تونس.ش