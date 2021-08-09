أفيال الصين الشّاردة تعود لمسقط رأسها بعد 17 شهراً من التجوال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أخيرا عادت الأفيال البرية الشاردة في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين إلى ديارها، وذلك بعد 17 شهرًا من التجوال، حيث عبرت الأفيال الآسيوية الـ 14 نهر يوانجيانغ أمس الأحد وتقترب من موطنها التقليدي بتوجيه ورعاية بشرية.



ففي حوالي الساعة 8 مساءً. عبر القطيع أمس الأحد نهر يوانجيانغ بإرشاد اصطناعي، وفقا للمقر المسؤول عن مراقبة هجرتها.

يذكر أنه لا يمكن للقطيع عبور نهر يوانجيانغ بدون مساعدة، حيث يرتفع منسوب المياه في موسم الأمطار. وذكر المقر أنه سيتم بذل مزيد من الجهود لضمان أمن القطيع في طريق عودتها.

لقد مضى حوالي 17 شهرًا على وداع القطيع لموطنه الأصلي في محمية طبيعية في مقاطعة شيشوانغبانا داي ذاتية الحكم في يوننان.

يشار إلى أن الأفيال الآسيوية البرية، وهي من الأنواع الرئيسية في الغابات المطيرة، تخضع لحماية الدولة من المستوى الأول في الصين، وبفضل الجهود القوية لحماية البيئة والحياة البرية، نما عددها في الصين إلى حوالي 300 رأس، معظمها منتشرة في مقاطعة يونان، وف وكالة شنخوا.