ساعة ذكية تقيس مدى راحتك خلال النوم.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "زيبليز" ساعتها الذكية Stratos الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء وفقا لفئة الحماية 5 ATM، أثناء السباحة والغوص.



وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة تأتي مزودة بوحدة خاصة لتحديد الموقع وتدعم أنظمة GPS وGlonass وGalileo وBeidou، ويمكن الاعتماد عليها أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية لتسجيل المسافة المقطوعة بدقة.

وتتيح الساعة أيضا إمكانية تحليل جودة النوم وتسجيل النشاط خلال الحياة اليومية.

كما تم تزويد الساعة الذكية Stratos الجديدة بمستشعر لقياس معدل نبضات القلب مع قياس التأكسج النبضي، والذي يمكن استعماله لتقييم مدى فعالية جلسة التدريب، بالإضافة إلى وجود بوصلة كهربائية ومقياس الضغط الجوي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة لمسية IPS قياس 1.32 بوصة تعمل بدقة الوضوح 360 x 360 بيكسل.

وتزخر الساعة الذكية الجديدة ببطارية سعة 580 مللي أمبير ساعة وتمتد فترة التشغيل إلى 25 يوما، ولكن عند استعمال النظام العالمي لتحديد الموقع فإن البطارية تدوم حتى 40 ساعة.