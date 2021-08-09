شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات حار في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج عن تنبؤات الطقس اليوم الإثنين الموافق 9 أغسطس 2021، حيث يستمر هطول الامطار الرعدية في المملكة العربية السعودية، تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً في الإمارات، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

قالت إدارة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يستمر هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من الشرقية ، الرياض والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على محافظتي الليث وينبع .

وأوضح أن الرياح السطحية في البحر الأحمر، هي غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزء الجنوبي .

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الإثنين، صحوا إلى غائم جزئياً، وحارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد تكون ممطرة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان وتكون.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س ..أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 15:10 والمد الثاني عند 01:18 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والجزر الثاني عند الساعة 18:57 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 10:51 والمد الثاني عند الساعة 22:08 والجزر الاول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 46 32 85 20 دبي 45 34 75 20 الشارقة 46 31 85 20 عجمان 43 34 90 25 أم القيوين 44 30 85 25 رأس الخيمة 42 30 75 25 الفجيرة 38 33 80 35 العين 47 31 55 10 ليوا 47 32 85 15 الرويس 42 30 90 25 السلع 41 31 90 30 دلما 40 32 85 40 طنب الكبرى 39 33 80 35 طنب الصغرى 39 33 80 35 أبو موسى 39 33 85 35 مل

طقس الكويت..

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس الإثنين، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة ليلًا.

ونهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة .