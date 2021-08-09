شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يضيف خدمة الاستعلام عن النتائج الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أضاف تطبيق توكلنا، خاصية الاستعلام عن النتائج الدراسية، وذلك مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد. وتعد هذه الخاصية الجديدة ضمن حزم الخدمات التي يقدمها التطبيق المعتمد من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” للحد من انتشار فيروس كورونا، ويمكن الوصول إليها من خلال أيقونة الخدمات في التطبيق، بحسب “الإخبارية”.

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