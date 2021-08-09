التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين ومفخختين، أطلقتا باتجاه مدينة خميس مشيط. وأوضحت قيادة التحالف أن المليشيا الحوثية الإرهـابية الخليج 365 تعمدها استهداف الأعيان المدنية والمدنيين. وأكدت أنها تتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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