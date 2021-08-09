شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، الليث ، ينبع ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتزقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا معتدلة فجرا على معظم المناطق.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وجنوب منطقة الرياض وعلى طول الساحل الغربي وشرق المرتفعات.