نظام غذائي شائع يؤدي إلى التسمم.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف خبير تغذية عن خطورة نظام غذائي متَّبع بصورة شائعة، موضحاً أن النظام الذي يعتمد على عنصر غذائي واحد قد يصيب بالتسمم.



وقال الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية، إن معظم الأمراض التي نعانيها في العصر الحالي سببها عدم التغذية السليمة واتباع طريقة حمية سلبية وغير محكمة.

وأضاف صبري، خلال لقائه اليوم في قناة «إكسترا نيوز»، أنه من الخطأ اتباع الأنظمة الغذائية التي تحتوي على عنصر غذائي واحد، مؤكداً ضرورة اكتمال عملية الهرم الغذائي.

ونصح بالاهتمام بالنشويات والبروتين والدهون الصحية في الوجبة الغذائية، مشيراً إلى أن «الرجيم» لا يعني التضحية بأحد العناصر الغذائية.

ولفت إلى أن الأنظمة الغذائية الخاطئة تتسبب في الوصول إلى درجات من التسمم، لأن الجسم يبدأ في حرق عناصر أخرى غير الدهون الزائدة.

وذكر أن المؤشرات الخطيرة للتسمم تظهر في تغيُّر رائحة الفم والعرق والبول حتى الوصول إلى حالة السمِّية.