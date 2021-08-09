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معمرة تونسية في سن الـ 123 تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت تقارير محلية في تونس أمس الأحد أن معمرة تبلغ من العمر 123 عاما تلقت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 خلال اليوم المفتوح للتطعيم الذي خصصته السلطات أمس الأحد.

 

وذكرت إذاعتان محليتان على الأقل، "صبرة اف أم" و"جوهرة اف أم"، إن المعمرة التي يطلق عليها "أم هاني" تلقت جرعة أولى من اللقاح البريطاني "استرازينيكا" في مركز للتطعيم بمدينة السبيخة التابعة لولاية القيروان (وسط تونس).

 

ولم ترد معلومات أكثر عن المرأة المسنة، التي تأتي في مقدمة الأكبر سنا من بين أكثر من نصف مليون تونسي تلقوا اللقاح أمس الأحد.

 

ويتعين على "أم هاني" انتظار ثلاثة أسابيع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح والمقررة يوم 29 من الشهر الجاري.

 

وخصصت السلطات التونسية يوما مفتوحا لتطعيم من سنهم يفوق 40 عاما في مسعى لتحصين أكبر عدد ممكن من السكان ضد الفيروس بحلول منتصف أكتوبر المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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