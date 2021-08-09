السيسي يفاجئ فريال أشرف ويكشف عن هديته لها... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرئيس السيسي، في تصريحات له عبر التلفزيون المصري، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة": "اسمحيلي أقولك (بنتي فريال) ألف مبروك يا جميلة، ألف مبروك، إنتي حاجة تفرح وتشرف مش على مستوى مصر، على مستوى منطقتنا العربية كلها"، مبينا أن نجاح فريال في هذه اللعبة ظهر في استقبال الجمهور للعبة التي أصبحت حديث الجميع.

وتابع السيسي وهو يعد فريال يوسف بأن يلبي لها ما تطلبه من والدها ولم يأت لها به، فقال "أستأذنك ماما تحج، إحنا اللي هنخليها تحج، وتكون حجة ليكي إنتي وبابا وماما، والحاجات اللي بابا مجبهلكيش إحنا نجيبها".

ووعد السيسي، فريال يوسف بأن يكون هناك اهتمام أكثر من جانب الدولة باللعبة، مردفا "يا فريال إنتي شرفتنيا ورفعتي راسنا كلنا، أنا بشكرك وترجعي بألف سلامة أنتي وزملائك".

هذا وأصبحت فريال أشرف، أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية في لعبة الكاراتيه، بعدما هزمت لاعبة أذربيجان إرينا زارتسكا بنتيجة 2-صفر، في نهائي الكوميتي (تصارع اليدين) لوزن أكثر من 61 كيلوغراما.

كانت المباراة حذرة وظل التعادل السلبي قائما في أول دقيقتين و20 ثانية، قبل أن تتقدم فريال (22 عاما) بنقطة، ثم عززت تقدمها لتصبح النتيجة 2-صفر، لتنتهي المباراة وتتوج الصيدلانية المصرية بالذهبية.

وتعد الميدالية التي فازت بها فريال اليوم أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو، وأول ميدالية ذهبية في لعبة الكاراتيه على مستوى أفريقيا ومصر، لأن هذه هي أول مرة يتم فيها إدراج رياضة الكاراتيه في الأولمبياد، كما أنها أول ميدالية نسائية في تاريخ مصر في الأولمبياد.

ويأتي فوز فريال أشرف بعد أن فازت لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق، أمس الجمعة، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 61 كيلوغراما، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلى واحدة ذهبية لفريال أشرف، وأخرى فضية حصدها أحمد الجندي في رياضة الخماسي الحديث فردي رجال، و4 ميداليات برونزية فاز بها الثلاثي سيف عيسى وهداية ملاك لاعبا التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة.