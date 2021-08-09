شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية تطالب المحليات بتشكيل فرق طوارئ للسيطرة على الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية، إن اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين مخلوف مع المعنيين في محافظة حماة تركزت حول آليات الاستجابة السريعة لإخماد الحرائق والوقاية منها والحد من خسائرها وإشراك الوحدات الإدارية في جهود مكافحتها.

وطلب المهندس مخلوف إعداد خطة للوقاية من الحرائق والحد من خسائرها ما أمكن من خلال تشكيل فرق طوارئ ولجان مركزية وفرعية لكل ناحية تضم مدير الناحية ورئيس الوحدة الإدارية والإرشادية والفعاليات الحزبية والأهلية بهدف تشكيل قطاعات ومناوبات عمل على مدار الساعة في المناطق الحراجية بما يضمن التدخل السريع والاستجابة الطارئة لأي حريق.

بدوره ذكر محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أنه تم اعتماد وتفعيل محطتي رصد للحرائق في مصياف والغاب وذلك في مواقع عالية تتيح للعاملين فيها الرؤية والإبلاغ عن الحرائق مباشرة بما يتيح سرعة وفاعلية التعامل معها بشكل أكبر وعلى مدار الساعة وكذلك تخصيص الأرقام الساخنة والمجانية 188 و113 للمواطنين للإبلاغ عن الحرائق.

من جانبه أكد العقيد ثائر الحسن قائد فوج إطفاء حماة أهمية تشكيل خلايا لإطفاء الحرائق في مختلف المناطق وضرورة تزويد فوج الإطفاء بكوادر إضافية لتغطية كامل مناطق المحافظة والتعامل مع الحرائق بالسرعة المطلوبة.

كما اطلع وزير الإدارة المحلية على الجهود المبذولة في قرية بستان الفندارة بريف مصياف لمكافحة الحرائق ووضع خطة طوارئ للتعامل معها والحد من أضرارها والتقى أيضاً عناصر الإطفاء في مركز عاشق عمر بريف مصياف حيث جرى التأكيد على ضرورة الجاهزية الكاملة للتصدي لأي حريق في حال حدوثه على اعتبار أن المنطقة غنية بحراجها وغطائها النباتي الكثيف.

وقدم المهندس مدين علي رئيس دائرة حماية الغابات في مصياف عرضاً عن عمل المركز وبقاء عناصره على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حريق أو أمر طارئ مشيراً إلى بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم وإمكانية دعمهم لتذليلها.