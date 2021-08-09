شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسريبات Galaxy Z Fold 3.. مواصفات وسعر هاتف سامسونج القابل للطي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات Galaxy Z Fold 3.. مواصفات وسعر هاتف سامسونج القابل للطي

الإثنين 9 أغسطس 2021

الخليج 365

حالة من الاهتمام الكبير يحظى بها هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي، قبيل أيام قليلة من إطلاقه في فعالية سامسونج (Unpacked).



الصورة والمواصفات الكاملة للهاتف، أصبحت واضحة للجميع في ظل العديد من التسريبات المؤكدة التي كشفت عن نقاط القوة التي يتميز بها هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold 3.

وكشفت التسريبات عن أبرز المواصفات التقنية للهاتف Galaxy Z Fold 3، والتي رصدها موقع "aitnews" في مجموعة من النقاط:

مواصفات Galaxy Z Fold 3

ـ يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 بشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة تعمل بدقة 2268×832 بكسل مع شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصة تعمل بدقة 2208×1768 بكسل.

ـ وفقا للتسريبات تتمتع كلتا الشاشتين بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز للتمرير بشكل أكثر سلاسة، وكلاهما يستخدم Gorilla Glass Victus.

التسريبات أشارت إلى أن سامسونج نجحت في الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي في معالجة العيوب التي كانت واضحة في الأجيال السابقة من الهاتف.

ـ شاشة الهاتف Galaxy Z Fold 3 مقاومة للخدوش بشكل أكبر، وهو أمر أساسي لأن سامسونج تجعل Galaxy Z Fold 3 متوافقًا مع قلم S Pen.

ـ كشف التسريبات المتعلقة بهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 عن أنه تم اختبار مفصل الهاتف لتحمل ما يصل إلى 200 ألف عملية طي. ويعني هذا إمكانية فتح وإغلاق الهاتف أكثر من 100 مرة في اليوم لمدة 5 سنوات.

ـ يتميز هاتف سامسونج الجيدد بوجود كاميرا سيلفي جديدة أسفل الشاشة الداخلية، وهي الأولى من نوعها لسلسلة Galaxy Z Fold.

ـ توقعات التسريبات أن يأتي مستشعر الهاتف Galaxy Z Fold 3 بدقة 4 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8. بينما توجد كاميرا بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 في المقدمة لاستخدامها عند الإغلاق.

ـ من أبرز مميزات الهاتف كما قالت التسريبات، توفير الكاميرا الأخرى مجموعة مستشعرات ثلاثية مماثلة في سلسلة Galaxy S21.

ويتضمن ذلك عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع OIS وفتحة f/1.8، وعدسة عريضة بدقة 12 ميجابكسل مع تركيز ثابت وفتحة f/2.2 ومجال رؤية 123 درجة، وعدسة تكبير بدقة 12 ميجابكسل مع OIS وفتحة f/2.4.

ـ تشير التسريبات إلى أن Snapdragon 888 سيكون من كوالكوم في الداخل، مع ذاكرة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت. ونظام التشغيل هو أندرويد 11 مع OneUI 3.1 من سامسونج.

ـ التسريبات أكدت أن الهاتف يتميز بوجود، 5G وBluetooth 5.0 و WiFi 802.11ax ودعم بطاقتي SIM. ويجب أن تدعم البطارية التي تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير الشحن السلكي السريع والشحن اللاسلكي.

سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3

التسريبات كشفت معظم المعلومات والمواصفات المتعلقة بالهاتف Galaxy Z Fold 3، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معلومات موثوقة بشأن السعر.

وإن كانت بعض التقارير أشارت إلى أن الهاتف، "Galaxy Z Fold 3 " سعة 256 جيجابايت، سيأتي بسعر 2009 يورو (2390 دولارا)، بينما يصل سعره بسعة 512 جيجابايت، إلى نحو 2099 يورو (2490 دولارا).