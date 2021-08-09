شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للزوجة تفويض زوجها لاستلام بطاقة الأحوال المدنية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للزوجة تفويض زوجها لاستلام بطاقة الأحوال المدنية بعد التجديد.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مواطنة قالت فيه: “هل يمكن للمرأه تفويض الزوج لاستلام بطاقه الاحوال المدنيه بعد التجديد؟”.

وردت الأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “نعم يمكن ذلك .. نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق “أبشر أفراد”.

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن خطوات تفعيل الهوية الرقمية تشمل ما يلي:

• تحميل تطبيق “أبشر أفراد”.

• تسجيل الدخول لحسابك في أبشر أفراد.

• اختيار خدماتي.

• اختيار تحميل الهوية الرقمية.

• الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد تحميل الهوية الرقمية.