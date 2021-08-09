شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تطرح أحدث هواتفها «Galaxy A52s 5G»..تعرف على المواصفات والمزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تستعد شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونج“، للكشف عن هاتف”Galaxy A52s 5G“في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يصل الهاتف أولا إلى الأسواق الأوروبية.

وقبل طرح الهاتف رسميًا من قبل الشركة، كشف موقع”GizNext“، المعني بالأخبار التقنية، عن التصميم والمواصفات الرسمية لهاتف”Galaxy A52s 5G“الذكي.

وقال الموقع إنه سيتم تجهيز هاتف”Galaxy A52s 5G“الذكي بشاشة”S-AMOLED“مقاس 6.5 بوصة بدقة عرض”Full HD +“ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وبين أنه سيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج”Snapdragon 778G“، مقترنًا بـ8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت للتخزين المدمج.

ويحتوي الهاتف الذكي في الخلف، بحسب الموقع، على إعداد رباعي الكاميرات بتصميم مستطيلي، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل وعدسة فائقة السرعة بدقة 12 ميغابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميغابكسل وعدسة عمق بدقة 5 ميغابكسل.

وأشار الموقع إلى أن هاتف”Galaxy A52s 5G“سيأتي ببطارية كبيرة، تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مرجحًا أن يأتي الهاتف بهيكل مصنف مع معايير”IP67“لمقاومة الماء والغبار مثل سابقه”Galaxy A52 5G“.

ومن المحتمل أن يتم تسعير متغير التخزين 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي +128 غيغابايت من”Galaxy A52s 5G“بـ449 يورو نحو (528 دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف الذكي في أربعة ألوان، هي: الأبيض والأخضر والأرجواني والأسود.

وفي سياق متصل، تستعد شركة ”سامسونج“ لعقد حدث”Unpacked“في الـ11 من شهر أغسطس الجاري، للكشف عن أحدث هواتفها وأجهزتها القابلة للطي، وهي: هاتفا”Galaxy Z Fold3“و“Z Flip3″، اللذان يتمتعان بتصميمات أكثر متانة وأناقة ومعالجات أسرع وبرامج محسّنة.

كما ستكشف الشركة خلال ذات الحدث، عن ساعتي”Galaxy Watch 4“و“Galaxy Watch 4 Classic“، اللتين ستكونان أول ساعات ”سامسونغ الذكية“، التي تعمل بنظام”Wear OS 3″، إلى جانب سماعات”Galaxy Buds“الذكية، التي ستأتي بميزة”ANC“المتعلقة بإلغاء الضوضاء النشط.