شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 551.008 شخص تلقوا تطعيم كورونا فى اليوم الأول من عمليات التلقيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة التونسية، إن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلاقيح، أمس الأحد في إطار اليوم الافتتاحي لعمليات التلقيح المكثف التي أذن بها رئيس الدولة قد بلغ 551.008 مواطن.

وعبرت رئاسة الجمهورية عن بالغ الشكر وفائق التقدير لكافة الإطار الطبي وشبه الطبي العسكري والمدني المشارك وإلى كل الوزارات والهياكل والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة الاستثنائية بإرادة صادقة وعزم ثابت وروح وطنية عالية، وتؤكد بأن أيام التلقيح المكثف ستتواصل في الفترة القريبة القادمة.

يشار إلى أنه كانت قد انطلقت صباح الأحد عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا في كافة أنحاء تونس.

وتعد عملية التلقيح هي الأكبر في تونس للحد من انتشار الوباء، والذي راح ضحيته حتى الآن داخل البلاد أكثر من 20 ألف شخص منذ مارس 2020.

وتستهدف عملية التلقيح المكثف حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.



الرئيس التونسي يتابع عملية التطعيم



الرئيس مع الطواقم الطبية