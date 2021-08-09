شكرا لقرائتكم خبر عن عباس يهنئ الشعب الفلسطينى وملوك ورؤساء وقادة الدول بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الشعب الفلسطيني وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمنياته أن يحل العام الهجري الجديد على الأمة جمعاء بالخير والبركات وبتعزيز وحدتها، وتحرير أراضيها ومقدساتها، وعلى الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتحقيق أهدافه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا الرئيس الفلسطيني الله أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته، وأن يمنّ على جرحاه بالشفاء العاجل، وعلى الأسرى بالحرية من سجون الاحتلال.