النيابة العامة: عدم تحصين الطفل يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية

الكويت - هبة التوبجي - أكدت النيابة العامة أهمية تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن، محذرة من أن عدم تحصين الطفل يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية.

وأوضحت النيابة أن المقصود بالطفل هو الذي لم يتجاوز عمره 18 عاماً، مبينة أن الإهمال في تحصينه يشمل الحاجات الجسدية والعاطفية والصحية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية وكذلك الأمنية، وتلك مسؤولية والده أو الشخص الذي يقع الطفل تحت حضانته.

المصدر: صحيفة الرياض