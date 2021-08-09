اخبار الخليج

النيابة العامة: عدم تحصين الطفل يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - أكدت النيابة العامة أهمية تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن، محذرة من أن عدم تحصين الطفل يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية.

وأوضحت النيابة أن المقصود بالطفل هو الذي لم يتجاوز عمره 18 عاماً، مبينة أن الإهمال في تحصينه يشمل الحاجات الجسدية والعاطفية والصحية والنفسية والتربوية والتعليمية والفكرية والاجتماعية والثقافية وكذلك الأمنية، وتلك مسؤولية والده أو الشخص الذي يقع الطفل تحت حضانته.

المصدر: صحيفة الرياض

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا