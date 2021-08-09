شكرا لقرائتكم خبر عن عمالة وافدة تخزن الخضروات والفواكه في «دورات مياه» بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت قناة “الإخبارية” تقريراً مصوراً يظهر قيام عمالة وافدة من الجنسيات الآسيوية بتخزين الخضروات والفاكهة في دورات المياه بمدينة الرياض.
ويوضح التقرير الذي بثه برنامج” الراصد”، قيام العمالة بتحويل دورات المياه إلى مخازن لبيع الخضروات والفاكهة، بينما تعتلى كراتين الفواكه القطط الضالة.
كما عر ض التقرير أيضًا أماكن تخزين غير صالحة لأحد المطاعم، والتي تفتقد لاشتراطات النظافة والأمن الغذائي.
وتساءل التقرير عن كيفية قيام هذه العمالة بهذه السلوكيات وهى تحت أعين الجميع.
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