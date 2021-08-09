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مصر... الكشف عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

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دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الإبراشي، الصحفي ومقدم برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري حاليا، في ديسمبر العام الماضي إصابته بفيروس المستجد.

© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED

ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن "الإبراشي لم يسترد حتى الآن حالته الطبيعية، ولا يزال يعاني من مشكلات بالرئتين".

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، "حالة وائل الإبراشي تتحسن، ونتمنى أن تكون الحالة أفضل في الأيام المقبلة".

وأوضح تاج الدين أن "التليفات في الرئتين الناجمة عن الالتهابات الرئوية تحدث مع فيروسات كثيرة وليس كورونا فقط، لكن الظاهرة مرصودة حاليًّا نظرًا لوجود جائحة كورونا".

وأشار إلى أن إصابة بعض الحالات بتليف رئوي يتوقف على قوة مناعة الرئتين أو مناعة الجسم بشكل عام، وتأثير الفيروس عليهما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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