"الإفتاء المصرية" تعلن أن الإثنين أول أيام العام الهجري الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الإثنين هو أول أيام شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد.



واستطلعت دار الإفتاء هلال شهر محرم لعام 1443 هجرياً بعد غروب شمس الأحد الموافق 8 أغسطس/آب، (29 من شهر ذي الحجة) لعام 1442 هجرياً.

وتحقَقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر محرم لعام 1443 هجرياً، وقد وافق ذلك الحسابَ الفلكي أيضاً.

وكانت الحسابات الفلكية قد أشارت إلى أن رأس السنة الهجرية وأول أيام شهر المحرم لعام 1443 هجرياً يوافق يوم الإثنين 9 أغسطس/آب من عام 2021 ميلادياً.