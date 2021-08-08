شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتبرع بـ 5 ملايين كمامة للأردن فى إطار مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت ألمانيا، اليوم الأحد، بخمسة ملايين كمامة جراحية وقائية بقيمة إجمالية مليون و570 ألف دولار أمريكي إلى وزارة الصحة الأردنية، وذلك من خلال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن؛ دعما لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

وأعرب وزير الصحة الأردني فراس الهواري - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - عن شكره لشعب وحكومة ألمانيا على مساعدتهم المستمرة في مواجهة فيروس "كوفيد-19".

بدوره، قال السفير الألماني لدى الأردن برنهارد كامبمان إن هذه الشحنة من الكمامات الجراحية تؤكد وقوف بلاده مع الأردن في هذه الأوقات الصعبة للحد من انتشار الفيروس.

من جانبها، أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الرعيبي عن تقديرها للتبرع الذي تقدمه ألمانيا في الوقت المناسب كدعم للأردن للمساعدة في وقف انتشار الجائحة.. مشيرة إلى أن المنظمة تُقدّر أيضا الدعم الألماني لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية في الأردن بمبلغ قدره 500 ألف دولار، داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة جهوده في مواجهة الجائحة.