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الصومال تتسلم 108 آلاف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من فرنسا

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القاهرة - سامية سيد - تسلمت وزارة الصحة ورعاية المجتمع بالصومال، اليوم الأحد، شحنة مكونة من 108 آلاف جرعة لقاح (أوكسفورد-أسترازينيكا) المضاد لكوفيد-19 المستجد، كأول دفعة من فرنسا.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الدكتورة فوزية أبيكر نور، وزيرة الصحة الصومالية، توجهت بالشكر لكل من فرنسا ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة (يونيسف)، لدعمهم الدائم للصومال في خطتها للتصدي لجائحة ، مشيرة إلى أن الدعم الفرنسي يأتي تعزيزا للتعاون في المجالات الصحية بين البلدين الصديقين.

وقال السفير الفرنسي لدى الصومال كستر مينغير، إن "حكومته والاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي للأمصال واللقاحات مستعدون للمساعدة في تعزيز الجهود لتحسين الوصول إلى اللقاحات في الصومال حتى يتمكن العاملون في الخطوط الأمامية والشعب الصومالي من التصدي لجائحة كورونا".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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