شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن اعتقال إرهابى فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، القبض على متهم بالإرهاب في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة - في بيان، اليوم- أن "مفارز قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ضمن سلسلة أوامر القبض التي تنفذها تشكيلات القيادة".

في سياق آخر، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية من إحباط محاولة تسلل 9 سوريين إلى الأراضي العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني -في بيان- أن "مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تمكنت من رصد حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرات الحرارية في منطقة محاذية للشريط الحدودي مع سوريا، وهم يحاولون عبور الساتر الحدودي، موضحة أنه تم القبض على عائلة من 9 أشخاص أثناء اجتيازهم الحدود، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة.