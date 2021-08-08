شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى يدعو للتعاطى بشفافية مع إدارة الثروة النفطية ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية في عموم البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية - إن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل استقبل وزير الثروات الطبيعية في إقليم (كردستان العراق) كمال حميد الاتروشي، ورحب وزير النفط بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم واستعداد وزارته للعمل على إزالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية والمالية حفاظاً على الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي بحسب ما نص عليه الدستور".

وأضاف إسماعيل، وفقا للبيان، أن "الحكومة الاتحادية والوزارة تؤكدان ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع إدارة الثروة النفطية في عموم العراق، والعمل على حل المشاكل العالقة بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات".

ومن جهته، أعرب وزير الثروات الطبيعية كمال الأتروشي عن أمله في التعاون المشترك مع وزارة النفط والحكومة الاتحادية، والعمل معاً على فتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية نحو الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية في جميع أنحاء العراق، والعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية وإقامة المشاريع المشتركة بصورة تكاملية، وبما يؤدي الى حسن استغلال الثروة النفطية خدمة للصالح العام.