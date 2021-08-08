شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: إهمال تطعيم الأطفال في الأوقات المقررة قد يترتب عليه مساءلة قانونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت النيابة العامة تحذيرها من إهمال تطعيم الأطفال بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن إهمال تطعيم الأطفال يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية، مبينة أنه يلزم التطعيم لكل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

وأكدت أن الإهمال في الحصول على التطعيمات يعني، عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.

وأشارت إلى أن نظام حماية الطفل عرف الحاجة الصحية بأنها توفير كل ما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل من خلال تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية ووقايته من الأوبئة والأمراض وضمان حصوله على العلاج المناسب. ويعد إيذاء أو إهمالا للطفل عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.

وشددت على أنه يجب تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد المقررة في هذا الشأن، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.