شكرا لقرائتكم خبر عن «فلكية جدة»: هلال شهر محرم يزين سماء المملكة بعد غروب شمس الغد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، مساء اليوم الأحد، أن هلال شهر محرم لعام 1443هـ سيزين سماء المملكة والوطن العربي بعد غروب شمس يوم الإثنين 09 أغسطس 2021 بحوالي 30 دقيقة.

وأشارت الجمعية في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، إلى أن الفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة بالأفق الغربي إذا كانت السماء صافية.

وأضافت “فلكية جدة” أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة باليوم السابق.