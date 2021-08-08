شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: كثير من الشائعات قاتلة.. خذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر وزير الصحة د. توفيق الربيعة من خطورة الانسياق وراء الشائعات والتي تسبب الضرر البالغ للجميع وتؤثر على صحة المجتمع.

وقال الربيعة، عبر حسابه في “تويتر”: “كنت أسمع دائمًا بالتحذير من الشائعات وخطورتها، ولكن عندما أصبحت وزيراً للصحة عرفت أن كثيرًا من الشائعات قاتلة”.

وتابع وزير الصحة: “نصيحة لا تسمع للشائعات التي تتعلق بصحتك وخذ المعلومة من الجهات الصحية الموثوقة التي تحرص على سلامتك”.