ارتفاع عدد مصابي كورونا بمستشفيات فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

واصل عدد الفرنسيين المصابين بكورونا في المستشفيات ارتفاعه مع إحصاء نحو 8700 مصاب، الأحد، في ارتفاع بلغت نسبته 25% خلال 3 أسابيع، وفق أرقام نشرتها إدارة الصحة العامة في فرنسا.



ومع استقبال 498 مصاباً إضافياً في 24 ساعة، فإن المستشفيات باتت تستقبل الأحد 8 آلاف و685 مريضاً مقابل 6 آلاف و922 في 17 يوليو/تموز، حين سجل الرقم الأدنى لحالات الاستشفاء منذ بداية العام.

ومع تسجيل 1556 شخصاً في أقسام العناية المركزة، ازداد عدد المصابين بكوفيد ممن يعانون وضعاً خطيراً بنسبة 81% منذ 21 يوليو/تموز، اليوم الذي سجل فيه الرقم الأدنى 859 منذ بداية العام، وفي الساعات الـ24 الأخيرة نقل 117 مريضاً إلى أقسام الإنعاش.

وبين السبت والأحد، قضى 30 شخصاً بسبب كورونا في المستشفى، وفق الإدارة الصحية.

وعلى صعيد التلقيح، تلقى 44 مليوناً و739 ألفاً و322 شخصا جرعة واحدة على الأقل، أي 66.4% من عدد السكان، فيما بات 37 مليوناً و231 ألفاً و75 شخصاً ملقحين بالكامل، أي 55.2% من عدد السكان.