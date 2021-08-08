مصر... وزير النقل يطلع السيسي على مستجدات مشروع القطار الكهربائي السريع

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اجتماع، عقد مساء اليوم الأحد، وتناول "استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية"، بحسب ما أورده المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بحسابه على فيسبوك.

ومشروع القطار الكهربائي السريع سيربط مدينتي العين السخنة (شرق) على ساحل البحر الأحمر والعلمين امتدادا إلى مرسى مطروح (شمال غرب)على ساحل البحر المتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى.

كما استعرض الوزير جهود تطوير الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى (تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، بما في ذلك توسعته إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه ورفع كفائته، إضافة إلى مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية (BRT bus) التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري اعتبارا من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لتقليص الزحام.

ولدى استعراض وزير النقل المحاور الجديدة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى البلاد، وجه السيسي "بأن تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط على الربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على ضفتي وادي النيل، ولتسهيل الحركة المرورية اليومية الكثيفة".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي "بالاستغلال الأمثل للأصول ومساحات الأراضي التابعة لهيئة النقل العام داخل نطاق القاهرة الكبرى".