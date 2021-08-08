شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» مساعداً للرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قراراً بتكليف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري: مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي. ذكرت ذلك وكالة شؤون المسجد النبوي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الأحد.

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