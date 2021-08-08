شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. 21967 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (21967) مخالفة وذلك للفترة من 22 / 12 / 1442هـ حتى 28 / 12 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7214)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3022)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2189)، ومنطقة القصيم بـ(2119)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1836)، ومنطقة حائل بـ(1818)، ومنطقة الجوف بـ(1331)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(666)، ومنطقة تبوك بـ(541)، ومنطقة الباحة بـ(334)، ومنطقة جازان بـ(316)، ومنطقة عسير بـ(314)، ومنطقة نجران بـ(267). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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