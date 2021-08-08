شكرا لقرائتكم خبر عن «مرصد تمير»: تعذر رؤية هلال شهر محرم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت مصادر إن عدداً من المترائين لهلال شهر محرم، بعد مغيب شمس اليوم الأحد، لم يتمكنوا من رؤيته في مرصد تمير.

وكان مركز الفلك الدولي، توقع صعوبة تحري هلال شهر محرم، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التليسكوب، يوم الأحد في أي من الدول الإسلامية.

وبذلك تكون بداية دخول السنة الهجرية الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021م في معظم دول العالم الإسلامي