شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: المنحنى الوبائي الخاص بكورونا يشهد انخفاضا ملحوظا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة السعودية أن المنحنى الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة يشهد انخفاضا ملحوظا في تسجيل حالات الإصابة، لافتة إلى أن اللقاحات لها دور كبير في ذلك.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية - "إن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة.. ولم تسجل أي حالة وفاة بسبب اللقاحات"، محذرا من تصديق أي شائعات حول ذلك وموصيا باستكمال اللقاحات لمن أصيب بكورونا".

وأوضح أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي (فايزر، إسترازينيكا، جونسون، وموديرنا).. مشيرا إلى أن عدد الجرعات التي تم منحها للمواطنين والمقيمين يقترب من 30 مليون جرعة.