شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية الليبية" تنفى هجوم مجموعة مسلحة على بوابة الثلاثين غرب سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الأحد، تعرُّض بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت بطرد أعضاء الشرطة المتواجدة بالبوابة والاستيلاء على مركباتهم، وذلك ردًا على ما جرى تداوله إعلاميًا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الداخلية الليبية في بيان لها أنها تنفي لجنة الترتيبات الأمنية بوزارة الداخلية المنبثقة عن اللجنة العسكرية "5 + 5" هذه الأخبار العارية من الصحة، موضحة أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة.وطالبت وزارة الداخلية الليبية المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الأخبار المضللة والشائعات المغرضة وعدم تداولها والتحلي بروح المسؤولية تجاه ليبيا.

وأعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها في 30 يوليو الماضي، فيما أكدت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" أن الطريق يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، والتي ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة بالطريق.