شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: 728 مليون متر مكعب إيراد النيل الأزرق عند الحدود مع أثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السودان أن إيراد النيل الأزرق بلغ عند الحدود السودانية الأثيوبية 728مليون متر مكعب، فيما بلغ إيراد نهرعطبرة عند بالحدود السودانية الأثيوبية 172 مليون متر مكعب وسجلت الخرطوم (16.92 م) متجاوزة منسوب الفيضان (16.50م) ب 42 سم وأقل من أعلى منسوب سجل (17.66م) بـ 74 سم، وذلك بحسب البيان اليومي للجنة الفيضان السودانية.

وأشار البيان الذى نقلته وكالة الأنباء السودانية سونا، إلى أن معدل التصريفات خلف السدود ارتفع في الروصيرص إلى640 وكان قد بلغ أمس 634 مليون متر مكعب بزيادة 6 مليون متر مكعب، وارتفع في سنار إلى 688 وكان قد سجل أمس 668 مليون متر مكعب بارتفاع بلغ 20 مليون متر مكعب، فيما استقر في جبل اولياء على 59 مليون متر مكعب، وسجل معدل التصرفات انخفاضا في أعالي عطبرة وستيت بلغ 179.

وكان قد بلغ أمس 224 مليون متر مكعب بانخفاض بلغ 45 مليون متر مكعب ، وانخفض في خشم القربة إلى 142 كما سجل امس 223 مليون متر مكعب بانخفاض بلغ 81 مليون متر مكعب، بينما ارتفع في مروي إلى 760 وكان قد بلغ أمس 740 مليون متر مكعب بارتفاع 20 مليون متر مكعب.

وتنبأ البيان بأن يشهد قطاع الروصيرص- سنار إستقرارا وسيشهد قطاع سنار- الخرطوم إرتفاعا بمعدل 3 سم كما سيشهد قطاع الخرطوم –شندي إرتفاعا بمعدل 5 سم ويشهد قطاع شندي–عطبرة إرتفاعا بمعدل 7 سم، فيما يتوقع ان يشهد قطاع عطبرة – مروي إستقرارا كما يشهد قطاع مروي – دنقلا إرتفاعا بمعدل 5 سم. وناشد البيان السودانيين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة.