شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تعرب عن انشغالها تجاه خلافات الحركة الشعبية بالمعارضة في جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت حكومة السودان الانتقالية عن بالغ انشغالها تجاه الخلافات التي حدثت داخل الحركة الشعبية بالمعارضة " SPLM/ IO" في جنوب السودان، والتي تطورت إلى مواجهات مسلحة في المناطق المتاخمة لحدود السودان.

وأكدت حكومة السودان، في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد، أن هذه الأحداث المؤسفة لا تصب في مصلحة السلام، وإنما تزيد الأوضاع تعقيدا وبالتالي تزداد معاناة مواطني جنوب السودان الذين يتوقون لتحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء بلادهم.

ودعت حكومة السودان كافة أطراف النزاع الحالي للتوقف الفوري عن المواجهات المسلحة والبحث عن السبل السلمية للتعبير عن انشغالاتهم الداخلية في الحركة الشعبية بالمعارضة وعدم الانجراف تجاه الحروب التي لا تخدم أحداً.

وشددت الحكومة السودانية على أن اتفاقية السلام المنشطة والالتزام بتنفيذ بنودها هي الطريق الأوحد لاستدامة السلام والاستقرار في جنوب السودان وبالتالي يعتبر الخروج عنها أو محاولة مخالفة بنودها خروجا عن الطريق الصحيح لعملية سلام جنوب السودان.

وأكدت حكومة السودان انطلاقاً من علاقتها الثنائية المتميزة مع حكومة جنوب السودان والروابط الكبيرة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، واستنادا على رئاستها للدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، على دعمها غير المحدود لاتفاقية السلام المنشطة وضرورة الالتزام ببنودها، وعلى موقفها المحايد تجاه جميع الأطراف بغية تحقيق السلم والاستقرار في جنوب السودان باعتباره هدفا استراتيجيا للحكومة السودانية لآثاره المباشرة على أمن وسلامة السودان والمحيط الإقليمي.

وأضاف البيان أن حكومة السودان تراقب الأوضاع عن كثب في مسرح الأحداث باعتباره متاخم للحدود الجنوبية للسودان، وأنها سوف لن تسمح لأي نشاط مسلح داخل الأراضي السودانية من أي طرف ضد الآخر.

ودعت جميع الأطراف لتغليب مصلحة مواطني جنوب السودان ووقف أي مواجهات مسلحة أو حتى تصريحات سلبية تزيد من حدة المواقف، وأن تسعى هذه الأطراف للتوصل إلى حلول تراعى فيها مصلحة جنوب السودان وشعبه.