شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب العربى" يختار مبادرة "حياة كريمة" الأفضل تنمويا وإنسانيا بالمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) كأفضل مبادرة تنموية وإنسانية بالوطن العربي.

وقالت مشيرة أبو الغالي رئيسة المجلس، إن المكتب التنفيذي للمجلس المكون من 19 دولة عربية قرر تكريم المبادرة خلال الاحتفالية التي ينظمها المجلس باليوم العالمي للشباب 2021 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 200 شاب وشابة من 22 دولة عربية ولفيف من المنظمات الدولية والإقليمية وحضور للشخصيات العامة العربية، وذلك يوم الخميس المقبل، بمقر الجامعة العربية.

وأضافت أبوغالي - في بيان، اليوم - أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تابع بكل اهتمام وتركيز مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) الذي أطلقها عام 2019 في خضم حقبة زمنية زادت فيها التحديات الجسام على مصر، مشيدا بحرص الرئيس السيسي على وضع الأسر المصرية الأكثر احتياجا على رأس أولويات أجندة عمله اليومي، وما يتم إنجازه يوميا لرفع المعاناة عن هذه الأسر ودعمها المستدام، بما يليق بمكانة مصر العظيمة.

ونوهت بمبادرة (حياة كريمة) التي وضعت القضاء على الفقر متعدد الأبعاد والاستثمار في تنمية وبناء الإنسان بالمفهوم الشامل على رأس أولويات عملها، وكذلك استهدفت تحديث كافة جوانب الحياة لعدد 4 آلاف و584 قرية في جميع محافظات مصر، والتي تضم 58% من إجمالي سكان مصر، وركزت على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى.