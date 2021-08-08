شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من متحدث الصحة للوقاية من «كورونا»..لا يخدعونك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي الجميع من خطورة التساهل بشأن كورونا والإجراءات الاحترازية.
وقال إنه يجب أن نكون على قدر من الوعي وأن نكون بوابة أمان ضد الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، وعلينا الانتباه لأي طريقة لنشر المعلومات بطريق غير صحيحة لحمايتنا وحماية من حولنا.
وتابع أن الجائحة عندما بدأت راقبوا كيف بدأت الشائعات وماذا كان يقال عنه؟ والواقع أثبت أنه فيروس قاتل وموجود وأثبتت الأيام أنه منتشر وعشنا وشاهدنا من أصيب به، والبعض قد يكون فقد أحبابا له بسبب هذا الفيروس، ونسأل الله الصحة والسلامة.
يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل (731) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله.
كما أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (620) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (514,982) حالة ولله الحمد.
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