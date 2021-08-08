شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار على «الحوية» شمال الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على شمال الطائف. وأظهر المقطع هطول أمطار متوسطة على مدينة “الحوية” شمال الطائف. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، كما يشمل نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة.

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