مصر: الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الوزارة، فإن ذلك سيكون بدلا من التاريخ الميلادي الموافق لليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

وأضاف البيان أن "هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003".

وأوضح أنه "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلي الأجر عن كل يوم عمل".

وأشار البيان إلى أنه تم تعميم منشور لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة في المنشآت والشركات.

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