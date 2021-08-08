شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تلقيح تونسي يستقبل الراغبين في الحصول على اللقاح بالطبل والمزمار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحدى مراكز تلقيح المواطنين في تونس طريقة جديدة ومختلفة لتشجيع التونسيين في الحصول على لقاحات فيروس كورونا، حيث يرافق الراغبين في التلقيح مجموعة من الأشخاص الذين يستخدمون الطبل والمزمار للمساعدة في دفع العملية الكبرى التي أطلقتها تونس لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا في شتى أرجاء البلاد.

ونشرت شبكة سكاي نيوز، لقطات من استقبال الملقحين بالطبلة والمزمار في مركز تلقيح في تونس حيث يستقبل المقبلين على اخذ اللقاح بالطبل والمزمار بالتزامن مع ما تشهده تونس ابتداء من اليوم عملية مكثفة للحصول على اللقاحات.



استقبال بالطبال والمزمار

ولا تزال تونس تكافح تفشى وباء كورونا ، حيث سجلت البلاد فى الأيام الماضية أعدادا كبيرة من المتوفين والمصابين ، وقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن 122 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، فضلا عن 2546 إصابة إضافية بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس 610660 حالة، منها 20931 وفاة، و 542219 حالة تعاف بعد شفاء 2871 شخصا.



جانب من الاستقبال



جانب من الطبول فى المركز

وفى سياق إجراءات مجابهة كورونا انطلقت اليوم عملية مكثفة للتلقيح ضد كوفيد 19 في كافة أنحاء الجمهورية ستكون هي الأكبر منذ انطلاق الحملة الوطنية في مارس 2021 قصد كبح جماح جائحة كورونا التي راح ضحيتها اكثر من 20 الف شخص.

تأتي هذه العملية المكثفة للتلقيح، التي أصدر قرارا بتنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، اثر ما وفرته دول شقيقة وصديقة لتونس من كميات هامة من التلاقيح ناهزت 6 ملايين جرعة.

وينتظر أن تشكل عملية التطعيم المكثف الذي تنطلق أول ايامه بداية من الأحد ديناميكية جديدة تعتزم وزارة الصحة تعميمها لتشمل الفئات العمرية الاقل سنا.