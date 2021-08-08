شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى تونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد وصل إلى 120 ألف شخص.

يشار إلى أنه كانت قد انطلقت صباح اليوم عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا في كافة أنحاء تونس.

وتعد عملية التلقيح هي الأكبر في تونس للحد من انتشار الوباء، والذي راح ضحيته حتى الآن داخل البلاد أكثر من 20 ألف شخص منذ مارس 2020.

وتستهدف عملية التلقيح المكثف حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.

يشار إلى أن تلك الحملة تنظمها وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والصحة العسكرية، وتم تخصيص 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية لهذا الغرض.