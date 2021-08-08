شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: الجيش هو العمود الفقرى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون مقابلة صحفية مع ممثلى الصحافة الوطنية بالجزائر، سيبثها التلفزيون الرسمى فى تمام التاسعة مساء اليوم.وفق ما أكد بيان لرئاسة الجزائر.

وأكد الرئيس فى مقابلته الصحفية على التزامه بمراجعة القانون الأساسى لقطاع الصحة، والاستجابة لمطالب الأطباء، معتبرا أنه يجب الاعتراف بتضحيات عمال قطاع الصحة. وفق ما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية.

كما شدد الرئيس على ضرورة رفع قيمة منحة البطالة لصيانة كرامة الشاب الجزائرى وحتى لا يستغله أحد، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك فى مجلس الوزراء المقبل.

من جهة أخرى، جدد الرئيس تأكيده على أن الجيش هو العمود الفقرى للدولة وسليل جيش التحرير الوطنى وكذا ضمان لحمة الجزائريين فى كل الميادين، مؤكدا أن من يريدون المساس بالجيش هدفهم المساس بمن يحمى الوطن.