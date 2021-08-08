«شرطة الرياض»: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن جرائم النصب والاحتيال عبر منصات إلكترونية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنين ومقيمين امتهنوا النصب والاحتيال عبر المنصات الالكترونية. وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الهندية وآخر من الجنسية الباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا عدد من الجرائم ، تمثلت في تنفيذ (100) عملية نصب واحتيال عبر منصاتٍ إلكترونية تنتحل صفة هيئات مالية وحكومية تدار من خارج المملكة، وتعمل على بث رسائل وإعلانات وهمية للاستثمار والتداول، وتعاونهم مع المتهمين في الخارج بتأمين (1300) شريحة اتصال بأسماء وهمية، وتمكينهم من استخدام حساباتهم البنكية لإيداع وتحويل المبالغ المالية التي استولوا عليها من ضحاياهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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