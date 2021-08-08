الداعية المصري محمد حسان عن "الإخوان": فشلوا في الحكم وأي جماعة تستحل الدماء منحرفة

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Nariman El-Mofty

وأضاف حسان: "أي جماعة استحلت دماء الجيش والشرطة باسم الدين هي جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة الرسول"، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية، في تقرير عن شهادته أمام المحكمة.

وتحدث الداعية المصري عن "جماعة الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى "أنها فشلت في الحكم، وأنه كان يتمنى لو تنازلوا عن الحكم اقتداء بالحسن بن على، الذي حين تنازل عن الخلافة".

وجاءت تصريحات محمد حسان خلال إحدى جلسات القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ "خلية داعش إمبابة"، اليوم الأحد.

وتابع: "الإخوان رفعوا شعار الشرعية أو الدماء بمجرد اصطدامهم مع مؤسسات الدولة"، مضيفا: "الجماعات التي تستحل دماء الجيش أو الشرطة منحرفة عن سنة الرسول".

وقال حسان: "الإخوان لم يستطيعوا الانتقال من فكر الجماعة إلى حكم الدولة، وكنت أتمنى أن يتركو الحكم حقنا للدماء".

وتحدث الداعية المصري محمد حسان عن تنظيم "داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا ودول أخرى"، بالقول: "داعش رأس الخوارج وفكرهم منحرف ومخالف للإسلام".

وتابع: "أما تنظيم القاعدة (الإرهابي) فحصر الحق فيهم وحكم على الحكومات العربية بالكفر"، حسبما ذكرت الصحيفة المصرية، التي أشارت إلى أن حسان طالب بوضع المراكز والتجمعات الدينية تحت إشراف الجهات المختصة.

ولفتت الصحيفة إلى أن محمد حسان أكد أنه يؤيد الحجر الدعوي.

وقالت "بوابة الأهرام" المصرية إن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، تستكمل محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة بـ "خلية داعش إمبابة" بحضور الداعية محمد حسان، الذي يحضر بصفته شاهدا في القضية.

يذكر أن المحكمة استمعت لشهادة الداعية المصري محمد حسين يعقوب، في جلسة يوم 17 يونيو/ حزيران الماضي في ذات القضية.

وطلبت المحكمة شهادتهما بعدما استند متهمون بالقضية إلى كلام الداعيتين، مؤكدين أنهم يعتنقون فكر ومنهج حسان ويعقوب، وأن ما قاموا به يستند إلى تفسيراتهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتهمين في تلك القضية يواجهون تهمة الانضمام وقيادة جماعة إرهابية تدعوا للإخلال بالنظام العام وتعرض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر.