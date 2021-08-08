45 رجل إطفاء كويتيا يصلون إلى تركيا للمساعدة في إخماد الحرائق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان على حسابها بموقع تويتر إن قوة الإطفاء العام وبتوجيهات من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أرسلت فرق مكونه من 45 رجل إطفاء "إلى جمهورية تركيا الصديقة لمساندة ومكافحة وإخماد حرائق الغابات".

وأضافت أن فرق الإطفاء الكويتية مزودة بـ 6 آليات بكامل تجهيزاتها ومعداتها.

من جانبها، قالت وكالة الأناضول التركية، إن عناصر الإطفاء الكويتيين وصلوا إلى مقاطعة دالامان التابعة لمدينة موغلا جنوب غربي تركيا.

ومنذ 28 يوليو/ تموز الماضي اندلعت العشرات من حرائق الغابات في عدد من ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات، وشاركت العديد من الدول في جهود الإطفاء والإنقاذ بينها روسيا.